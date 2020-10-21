Türkiye Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu! E-nabız sistemine yüklendi

Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu! E-nabız sistemine yüklendi

Türkiye

Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu! E-nabız sistemine yüklendi

Talebin artığı grip aşısı Türkiye'ye geldi, aşı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi. Geçen yıl 72,64 lira olan aşı fiyatı ise bu yıl da aynı oldu.

21 Ekim 2020, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Kimlerin aşı olabileceği soruları ise yanıt buldu.

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Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72.64 lira oldu.

Dünya üzerinde etkisini sürdüren corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

Liste e-Nabız'a yüklendi

Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

Fiyat değişmedi 

Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.

"Reçeteyi aile hekimleri yazacak" 

Konu ile ilgili bilgiler veren Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.

Charlson skoru nedir? 

Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiğinden kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor.Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve iki yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

0: Risk Yok

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

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