Kimlik, ehliyet ve pasaporta aynı gün randevu!

İçişleri Bakanlığı’nca geçen yıl nisanda kimlik, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinin tek yerden (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) yapılması anlamında kullanılan ‘3’ü bir yerde’ uygulaması başlatmıştı. Bu kapsamında, bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.

KAPASİTE ARTIRILDI

Uygulamanın ilk başladığı günlerde vatandaşların yoğun talepleri, randevularda aksamalara neden oldu. Yoğun talepten dolayı büyük şehirlerde, 61 güne kadar uzayan sürelere randevu verilebildi. İçişleri Bakanlığı randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesini ve personel sayısını artırdı.

65 YAŞA ÖNCELİK VAR

Artık İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere kimlik, ehliyet, pasaport almak isteyenler, başvuru yaptığı güne randevu alabiliyor. Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca 65 yaş önceliğiyle yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor.

BAŞVURU NASIL?

Acil durumlar için randevusuz kota dört kat artırıldı. ‘ALO 199 Mobil Uygulama’, ‘https:// randevu.nvi.gov.tr’ ve ‘ALO 199 İletişim Hattı’ndan Türkiye’nin her yerindeki il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınabiliyor. Belgeler, şu anda İstanbul ve Ankara’da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2, İzmir’de ise ortalama 3 gün içerisinde vatandaşa ulaştırılıyor.

EHLİYET YENİLEME:

● Kimlik ● Sürücü sağlık raporu ● Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı (toplam 15 lira) ● 1 adet biyometrik fotoğraf ● Kan grubu belirtir belge veya yazılı beyan ● Adli sicil belgesi.

PASAPORT YENİLEME:

● Kimlik ● Harç ve defter bedeli (süreye göre 303-945 TL arasında) ● Eski pasaport ● 2 biyometrik fotoğraf ● Öğrenciden öğrenci belgesi.

İLK ÇİPLİ KİMLİK:

● Eski kimlik ya da onun yerine geçen belgelerden biri ● Son 6 ayda çekilmiş 1 adet vesikalık biyometrik fotoğraf.