Kimlik kartı olmayan davulcuya para vermeyin

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, Ramazan Ayı boyunca görev yapacak davulculara örf ve adetlere uygun şekilde hareket ederek vatandaşlara karşı saygılı ve anlayışlı davranmaları konusunda gerekli uyarıların yapıldığı belirterek "31 mahallede 45 davulcu, mahallelerimizin büyüklüğüne göre görevlerini gece saat 01.30 ila 03.00 arasında yerine getirecek" dedi.

'KARTI OLMAYAN DAVULCU PARA TOPLAYAMAZ'





Dursun, çalışma izin kartı olmayan davulculara her hangi bir ücret ya da bahşiş ödenmemesi konusunda da halkı uyararak; "Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayının ortasında ve sonunda evleri dolaşarak "Ben Ramazan davulcusuyum" diyerek vatandaşlarımızı istismar edenler oldu. Bunun için artık her bir Ramazan davulcusuna resimli kart verdik. Kartı olmayan davulcular para ya da bahşiş toplayamaz. Bu konuda halkımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.