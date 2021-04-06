Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan duyurdu...

İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satırbaşları:

2 Nisan'da tanıtımını yaptığımız özel güvenlik projelerimiz yeni bir ivme oluşturacak. Bizim silah sistemlerimizi satın alıyorsunuz ama bunun takibi manuel sistemde devam ediyor. Eskiden kuru sıkı tabancalar da manuel ortamda takip ediliyordu. Kolluk kuvvetlerinin anında görebileceği, veri tabanlarının birleştirildiği, silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik, 100 bine yakın verdik. Aynen nüfus cüzdanımız gibi tek bir kartla hepsini görebileceği... Bir yazılımla polisimizle, jandarmamızla özel güvenlikleri entegre ettik. Ko9lluk güçlerimize 350 bin kolluk gücü daha ilave etmiş olduk.

E-İMZA'YI DA İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA KİMLİK CÜZDANLARINA KOYACAĞIZ

TÜBİTAK'la çalışıyoruz. E-imza'yı da inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Vatandaşımız notere gittiğinde bilgileri çıkacak, bankalar, tapu kadastro dahil olmak üzere onların da iş yükü azalmış olacak. Burada söylemediklerim var. Yani sınırlarda neler yaptığımız...

Bizim birimlerimizin yaptığı analiz programları dünyada eşi ve benzeri olmayan programlardır. Bir çok yakalamamızı bu analiz programları sayesinde yapıyoruz. Ulusal veri sözlüğü projesini de sürdürüyoruz. İki fazı tamamlandı. Biyometrik veri tarih boyunca kullandığımız bir veri türüdür. Günümüzde bazı soyadlar da bu kayıtlardan gelir. Biyometrik veri kişinin bir parçasıdır, korunması da kişinin bizzat kendisinin korunması anlamındadır. Kovid-19 salgını bundan sonra yüz tanıma, ses tanıma gibi temassız verilere olan talebi de doğal olarak başka bir evreye getirecektir. İçişleri bünyesindeki biyometrik verilerin güvenli şekilde toplanması için bu projeyi devreye aldık. Şu anda biz İçişleri Bakanlığı bünyesinde tüm iletişimizi kendi yazılımımızla sağlıyoruz. Görüntülü, sesli konuşması, mesaj atması var. Alt ve üst yazılımını kendimiz yaptık. Havelsan'la yürüttüğümüz çok önemli bulut altı sistemi var. İlk siparişi de bizimkiler geçecekler inşallah.