Türkiye Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu

Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu

Türkiye

Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi.

06 Ocak 2022, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.

ANKARA (İHA)

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