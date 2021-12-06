Çocukların sosyalleşmesi her ne kadar daha erken yaşlarda başlasa da ilkokul yılları bu arkadaşlıkları sürdürmek için daha fazla kişisel yatırımın yapıldığı zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu yaşlarda cinsiyetler arası farklılıklar, bireysel farklılıklar ve seçimler devreye girer. Bu yüzden başlatılan arkadaşlıkları sürdürmek de bir arkadaşlığa başlamak da her zamankinden zor olabilir.

MİZAÇ, İLİŞKİ KURMA BİÇİMİNDE ROL SAHİBİDİR

Kişilik özelliklerimiz ilişkileri başlatma adımlarımızı belirler. Çekingen özellikleri olan bir çocuğun kalabalık bir ortamda “Ben buradayım.” sinyalini vermesi zordur. Hatta sesi ona kıyasla daha yüksek çıkan birinin gerisinde bile kalabilir. Bu durumu defalarca deneyimlediği zaman inancının kırılıp geri çekilmeye başladığını görebiliriz.

KİŞİSEL BECERİLER VE ZEVKLER DE İLİŞKİLERDE ETKİLİDİR

Popüler kültürü ve güncel olayları takip eden çoğu çocuk birbiriyle daha hızlı ilişki başlatır. Sahip oldukları ortak konular onları birbirine bağlar. Peki ortak konuya hakim olmayan çocuklara ne olur? İşte işler burada biraz karışabilir. Özellikle yaşıtlarından daha farklı düşünen ve daha başka şeylerden zevk alan çocukların dışlanma oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çocuklar, kendilerinden farklı davranan kişilerle nasıl ilişki kuracaklarını bilmediklerinde onları dışarıda bırakma eğiliminde olurlar. Bu da dışlanmış olan çocuk için yıkıcı bir deneyime dönüşür.

ÇOCUĞUNUZUN VERDİĞİ SİNYALLERI TAKİP EDİN

Evde, dışarıda ya da yetişkinlerin olduğu bir ortamda ilişkilerden çok keyif alan bir çocuğun okula başladıktan sonra durgunlaşmaya başladığı gözlemlenebilir. İki dünya arasında kuramadığı denge onu mutsuz eder. Bu yüzden her zamanki gibi davranmaktan vazgeçebilir. Böyle zamanlarda okuldaki süreçleri takip etmeye çalışmak ve okul ile ilgili spesifik sorular sormak çocuğunuza ulaşmanıza yardımcı olur. Günün sonunda “Kimse benimle oynamıyor. Kimse beni sevmiyor anne.” cümlesini duyabilirsiniz. Bu cümlenin sizi panikletmesine izin vermeyin. Okulda nelerin ters gittiğini anlamaya çalışın. Çocuğunuzun dışarıda bırakılmasına neden olan parçaları toplarsanız çocuğunuza desteğiniz artacaktır. Ortaya çıkan duruma neden olan alanları belirlemek çocuğunuz için kontrolü ele almaya yardımcı olur.