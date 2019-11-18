Kimse Bilmez dizisinin 23. bölüm tanıtımı yayınlandı

Kimse Bilmez dizisinin 23. bölümü için hazırlanan özel tanıtım sahnesi herkese duygu dolu anlar yaşattı. İki kardeşin kavuşmasını isteyen dizi takipçileri, yayınlanan son tanıtımla büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot’un sarılarak ağlama sahnesi, herkesi ekran başına kilitledi. Tanıtımı izleyen takipçiler, dizinin 22. bölüm hashtagi olan #ucurumunkenarında yazarak duygularını dile getirdi.

Kimse Bilmez dizisinin yönetmenliğini U. Hakan Eren ve Reyhan Pekar’ın yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Adnan Biricik, Asya Taşkın, Beran Özel, Sevtap Özaltun ve Fatma Karanfil gibi usta isimler yer alıyor.

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı’nın kaleme aldığı Kimse Bilmez, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merakla takip ediliyor.





Kimse Bilmez 23. bölüm ilk sahne



