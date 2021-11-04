Kimse nedenini bilmiyor! Evde bir haftada 5 kez yangın çıktı

Kastamonu'da bir evde bir haftada tam 5 kez yangın çıktı. Farklı odalarda başlayan yangınlar nedeniyle tedirgin olan aile, evde nöbet tutmaya başladı.

Dadaylı ailesinin evinde bir haftada tam beş kez yangın çıktı. Ev sakinleri neden çıktığını bilmedikleri yangınlara karşı nöbet tutmaya başladı.

Kastamonu'nun Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşamı, nedeni bilinmeyen yangınlarla adeta kabusa döndü.

Bir hafta içinde çıkan irili ufaklı 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.





Odalarının yanı sıra, ahır ve samanlıkları da yanan Dadaylı ailesinin fertleri, gizemli yangınları çözmek için yardım bekliyor.



