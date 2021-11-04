Türkiye Kimse nedenini bilmiyor! Evde bir haftada 5 kez yangın çıktı

Kimse nedenini bilmiyor! Evde bir haftada 5 kez yangın çıktı

Türkiye

Kimse nedenini bilmiyor! Evde bir haftada 5 kez yangın çıktı

Kastamonu'da Dadaylı ailesinin hayatı, nedenini bilmedikleri gizemli yangınlarla adeta kabusa döndü. Evde farklı odalarda bir haftada tam 5 kez yangın çıktı.

04 Kasım 2021, Perşembe 10:41 Son Güncelleme:
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Kastamonu'da bir evde bir haftada tam 5 kez yangın çıktı. Farklı odalarda başlayan yangınlar nedeniyle tedirgin olan aile, evde nöbet tutmaya başladı.

Dadaylı ailesinin evinde bir haftada tam beş kez yangın çıktı. Ev sakinleri neden çıktığını bilmedikleri yangınlara karşı nöbet tutmaya başladı.

Kastamonu'nun Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşamı, nedeni bilinmeyen yangınlarla adeta kabusa döndü.

Bir hafta içinde çıkan irili ufaklı 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.


Odalarının yanı sıra, ahır ve samanlıkları da yanan Dadaylı ailesinin fertleri, gizemli yangınları çözmek için yardım bekliyor.

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