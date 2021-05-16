Magazin Kimsenin ruhu duymadı! İlker Aksum'un 8 yıllık ilişkisi neden bitti?

Kimsenin ruhu duymadı! İlker Aksum'un 8 yıllık ilişkisi neden bitti?

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Kimsenin ruhu duymadı! İlker Aksum'un 8 yıllık ilişkisi neden bitti?

İlker Aksum, 8 yıldır aşk yaşadığı Şeyma Şener ile yollarını ayırdı. Şeyma Şener'in ünlü oyuncu Aksum ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı ortaya çıktı.

16 Mayıs 2021, Pazar 22:07 Son Güncelleme:
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Son olarak “Ramo” dizisi ile izleyici karşısına çıkan İlker Aksum, 2013 yılında İzmir’de “Mutlu Aile Defteri” filminin çekimleri sırasında tanıştığı Şeyma Şener ile geçen sene mayıs ayında ilişkilerinin 7. yılını kutlamıştı.

TV 100'ün haberine göre evlenmeleri beklenen ancak bir türlü nikah masasına oturmayan çiftten manken Şeyma Şener’in Aksum’la birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. 8 yıllık ilişkilerini noktalayan çiftin mutlu günlerine ait video ve fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekti.

"Esnaf memnun”

Ocak ayında Etiler'de bir pastane çıkışı görüntülenen İlker Aksum, sevgilisini İzmir'e tatile gönderdiğini söylemiş "Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

49 yaşındaki oyuncuya, "Yeni yılda Şeyma Hanım'a evlilik teklifi eder misiniz?" sorusu yöneltilmiş "Esnaf memnun” diyerek evliliğe sıcak bakmadığını vurgulamıştı.

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