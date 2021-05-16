Son olarak “Ramo” dizisi ile izleyici karşısına çıkan İlker Aksum, 2013 yılında İzmir’de “Mutlu Aile Defteri” filminin çekimleri sırasında tanıştığı Şeyma Şener ile geçen sene mayıs ayında ilişkilerinin 7. yılını kutlamıştı.

TV 100'ün haberine göre evlenmeleri beklenen ancak bir türlü nikah masasına oturmayan çiftten manken Şeyma Şener’in Aksum’la birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. 8 yıllık ilişkilerini noktalayan çiftin mutlu günlerine ait video ve fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekti.

"Esnaf memnun”

Ocak ayında Etiler'de bir pastane çıkışı görüntülenen İlker Aksum, sevgilisini İzmir'e tatile gönderdiğini söylemiş "Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

49 yaşındaki oyuncuya, "Yeni yılda Şeyma Hanım'a evlilik teklifi eder misiniz?" sorusu yöneltilmiş "Esnaf memnun” diyerek evliliğe sıcak bakmadığını vurgulamıştı.