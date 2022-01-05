Türkiye Kimsesiz adamın ölümünde korkunç iddia!

Kimsesiz adamın ölümünde korkunç iddia!

Türkiye

Kimsesiz adamın ölümünde korkunç iddia!

Muğla'da, alkol bağımlısı ve kimsesiz olduğu belirtilen Emrah Yeşilöz (43), metruk evde ölü bulundu. Yeşilöz'ün 4 gün önce yaşamını yitirdiği ve dezenfektan içtiği ihtimali değerlendiriliyor.

05 Ocak 2022, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
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Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi 509 Sokak'taki metruk evden kötü kokular geldiğini belirten çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, alkol bağımlısı ve kimsesiz olduğu belirtilen Emrah Yeşilöz'ü ölü buldu.

Yeşilöz'ün 4 günlük olduğu tahmin edilen cesedinin yanında çok sayıda dezenfektan ve kolonya şişesi olduğu görüldü. Vücudunda herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanılmayan Yeşilöz'ün dezenfektan içtiği sanılırken, cesedi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yeşilöz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla) (DHA)

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