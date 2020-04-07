Kimyasal içermeyen doğal çamaşır sabunu

INCIA, cilde ve solunum yollarına zarar verecek herhangi bir kimyasal ya da katkı maddesi içermeyen Doğal Çamaşır Sabunu ile pamuklu, yünlü, ipek, sentetik, gibi tüm kumaş ve çamaşır tiplerinde etkili ve güvenli bir temizlik sağlıyor.

Aileniz için güvenle kullanabileceğiniz INCIA Doğal Çamaşır Sabunu içeriğinde yer alan Hindistan cevizi, lavanta, karbonat, limon tuzu ve gliserin sayesinde lekelere karşı güçlü bir etki sağlıyor. Özel formülü sayesinde bebek giysileri için anne ve anne adaylarının da gönül rahatlığı ile kullanabileceği INCIA Doğal Çamaşır Sabunu yer altı sularını kirletmiyor, doğaya zarar vermiyor.

Kullanım Önerisi: INCIA Doğal Çamaşır Sabunu, tüm sıcaklıklarda (sıcak-soğuk) makine yıkaması için uygundur. Yüksek konsantre olması nedeniyle 4-5 kilo çamaşırda 1 kapak kullanılması önerilir. Yumuşatıcı kullanımı gerektirmez.