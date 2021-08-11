Son zamanların en popüler bitkileri arasında yerini alan kına çiçeği, balkon ve bahçeleri süslüyor. Peki, kına çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kına çiçeği hikayesi nedir? Kına çiçeği hakkında bilinenler...

KINA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kına çiçeği güneş seven bitkilerden biri olduğu için güneş alan yerlerde yetişmesi gerekir. Özel bir toprağa ihtiyacı yoktur, bahçe toprağında kolayca yetişebilir. Bakım yapılırken toprağın daima nemli kalması gerekir. Bu nedenle çeşitli sulama aparatlarından yarım alınarak sulama yapılabilir.

Kına çiçeği suya ihtiyaç duyan bir bitki olduğu için toprağının kurumaması lazımdır. Ancak susuz kaldığında bükülebilen yapısı vardır. Yeniden su aldığında eski haline geri döner. Sulama yaparken dikkat edilmesi gereken konu toprağın kurumayacağı kadar su verilmesidir. Nemli topraklarda daha hızlı ve kolay yetişir.

KINA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kına çiçeği sahip olduğu özelliklerle görenleri kendisine hayran bırakır. Güneş gören yerlerde yetişen kına çiçekleri, susuz kaldıklarında bükülürler. Ancak kaybettikleri suyu yeniden kazandıklarında dirilirler. Mini güllere benzeyen yapıları genellikle 30-40 santimetreye ulaşır.

Kına çiçeklerinin sahip olduğu en belirgin özellik kendisine dokunulduğunda ortaya çıkar. Kına çiçeğiyle yapılan temas sonucunda çiçek, sahip olduğu tohumları etrafına saçar. Bu nedenle “dokunma bana” çiçeği anlamına gelen adlandırmaları mevcuttur.

Kına çiçekleri ışık ve açık havayı sevmelerine rağmen evde yetiştirmeye uygundur. Kuruduğu zaman yapraklarını kaybedebilirler. Kamelya çiçeklerine benzer görünümleri vardır. Yapraklarında bulunan damarlar belirgin şekildedir. Yaz ve bahar ayları en çok üremeye elverişli olduğu zamanlardır.

KINA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



