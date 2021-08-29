Türkiye Kına gecesinde dehşet! Damadı ve annesini bıçakladı

Kına gecesinde dehşet! Damadı ve annesini bıçakladı

Türkiye

Kına gecesinde dehşet! Damadı ve annesini bıçakladı

Çorum'da kına gecesinde, 46 yaşındaki dayı, çıkan tartışmada damat ve annesini bıçakladı.

29 Ağustos 2021, Pazar 13:01 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde bulunan damat Kürşat Y., bilinmeyen bir nedenle dayısı E.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.


Annesi Ayşegül Y.'nin de dahil olduğu kavgada E.E., bıçak çekerek savurmaya başladı. Kavgada bıçak darbesi alan anne ve oğlu, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumların iyi olduğu belirtildi. Saldırgan E.E. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.


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