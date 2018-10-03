Kınalı keklikler kurtarıldı

Sivas’ın İmranlı ilçesi Boğanak köyü mevkiinde canlı mühre ve tuzak ile Kınalı keklik avı yapıldığı ihbarı alan Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak avcıları suçüstü yakaladı. Kurtarılan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler keklikleri doğaya bıraktı. Kaçak avcılar hakkında ise idari para cezası uygulandı. İHA