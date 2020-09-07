Kingston Canvas Go Plus microSD kart inceleme - Hafıza kartı seçerken nelere dikkat edilmeli?
Kingston’ın daha çok fotoğraf ve video işleriyle uğraşanlar için tasarladığı 256 GB’lık microSD kartı Canvas Go! Plus’ı detaylı bir şekilde inceledik. Ayunı zamanda bu videomuzda hem sd kart alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği hem de kart üzerindeki ibarelerin ne anlama geldiklerinden de kısaca bahsettik. Onur Binay/posta.com.tr
07 Eylül 2020, Pazartesi 15:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Canvas Go! Plus, 4K UHD video çekimler, DSLR’ınız ile seri fotoğraf çekimi, 4K aksiyon kameraları veya dronelar için ideal bir microSD kart. 170MB/s okuma, 90MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-1 U3 hızına ek olarak tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A2 uygulama performans sınıfını da destekliyor.
;