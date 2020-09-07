Canvas Go! Plus, 4K UHD video çekimler, DSLR’ınız ile seri fotoğraf çekimi, 4K aksiyon kameraları veya dronelar için ideal bir microSD kart. 170MB/s okuma, 90MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-1 U3 hızına ek olarak tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A2 uygulama performans sınıfını da destekliyor.



