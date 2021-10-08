Taşınabilir katı hal sürücüleri sundukları yüksek hızlarla popüler hale gelse de USB flash sürücülerin taşınabilirliğini ve rahatlığını yenemiyorlar. Kingston'ın DataTraveler Max'i, 1.000 MB/sn okuma ve 900 MB/sn yazma için USB 3.2 Gen 2 arabirimiyle performans sınırlarını zorluyor. Kingston, DataTraveler Max'i 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı boyutta sunuyor. DT Max standart bir USB flash sürücü. Herhangi bir şifreleme veya güvenlik özelliğine sahip değil, aynı zamanda herhangi bir sürücü yönetim yazılımı içermiyor.

DataTraveler Max (DT Max), serçe parmak boyutunda ve cepte rahatlıkla taşınabilir. Hatta cüzdanınıza bile sığabilir. DT Max'in yüksek performansını istemiyorsanız, daha küçük USB flash sürücülere de sahip olabilirsiniz. USB belleğin dışı sağlam siyah plastikten yapılmış. Yatay oluklar, belleği PC’ye takarken veya çıkarırken, güvenli ve kaymaz bir tutuş sağlıyor. Sürücü, sağlamlık ve su geçirmezlik derecelerinden yoksun olsa da oldukça sağlam. Düşürmelere karşı da dayanıklı. USB-C konektörü gizlenmiş, dışarı çıkarmak için sürücünün arkasındaki çıkıntıyı hafifçe itmeniz yeterli. Bu tasarım, konektörün taşıma sırasında bükülmesini veya hasar görmesini önlüyor. DT Max'in son fiziksel özelliği, Kingston logosunun hemen sağ üst tarafında yer alan LED durum göstergesi. Bu özellik birçok flash sürücüde kayboldu. LED gösterge olması, sürücüye ne zaman erişildiğini bilmek adına güzel bir detay. Mavi LED, okuma ve yazma işlemleri gerçekleştiğinde yanıp sönüyor.

DataTraveler Max, Blackmagic Disk Speed Test'te iyi performans gösterdi. Kingston'ın iddia ettiği maksimum değerlere ve USB 3.2 Gen2'nin 10Gb/s maksimum bant genişliğine yakın olan 883MB/s yazma ve 898MB/s yazma hızına ulaştı. Sürücü, standart CrystalDiskMark testinde 1.000MB/s üzerinde okuma ve 900MB/s üzerinde yazma elde edebiliyor. IOMeter testinde özellikle 4K rastgele okuma ve yazmada benzer şekilde iyi sonuçlar verdi. 2MB ardışık dört iş parçacığı testinde, DT Max'in Kingston'ın maksimum okuma ve yazma iddialarını aştığını ve 969MB/s yazma ve 1.006MB/s okuma elde ettiği söylenebilir. 10 dakikalık ağır bir işlemden sonra arka tarafın sıcaklığı 62°C'ye kadar çıkıyor. Burada soğutucu görevi gören metal bir gövde tercih edilebilirdi.

Gerçek dünyada toplamı 80GB olan 31 adet büyük dosyayı aktarırken ortalama 701MB/s okuma ve 656MB/s yazma hızları görebilirsiniz. 4000 adet dosyada hız sırasıyla ortalama 512 MB/sn ve 448 MB/sn ile sonuçlanıyor. Yazma önbelleği tıkandıkça yaklaşık 90 GB’lık dosyada aktarım 115 MB/sn'ye kadar düşebilir. Kısaca DataTraveler Max, Kingston'ın yüksek performans iddialarını karşılayabiliyor. Harici bir katı hal sürücüsü değil, ama geleneksel bir USB flash sürücü olduğu düşünüldüğünde performansı gerçekten iyi. Diskin en büyük dezavantajı, güvenlik eksikliği. Bunu dışında, DT Max'in performansı, harici SSD'lere alternatif olacak kadar güçlü ve de taşınabilir.