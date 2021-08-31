Kingston en hızlı USB belleğini duyurdu

Tam olarak 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle hazırlanan Kingston DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2, teknik açıdan özellikle hızıyla dikkat çekiyor. Bellek, 1000MB/s okuma ile 900MB/s yazma hızlarını ulaşabiliyor. Bu sayede yeni nesil mobil cihazlar ve bilgisayar sistemlerinde iyi bir alternatif olabilecek.

Dayanıklı bir kasaya sahip olan bellek anahtarlık için bir yuva da barındırıyor. LED durum bildirimi ise kullanıcıları süreçten haberdar ediyor. Sadece 12 gram ağırlığında olan bellek 256GB-512GB-1TB kapasite seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Şimdilik Kingston DataTraveler Max için bir fiyat açıklanmadı.