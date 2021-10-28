Kingston, Fury Beast DDR5 RAM’lerini duyurdu

Kingston Fury Beast DDR5, hız iyileştirmeleri, 4800MHz’de Tak ve Çalıştır özelliği ve 16’dan 32’ye çıkan serileri ve 8’den 16’ya yükselen veri uzunluğuyla yeni nesil platformlarından daha yüksek performans almak isteyen oyuncular ve teknoloji meraklıları için ideal bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kingston Fury Beast DDR5, Intel Z690 yonga seti ve 12. nesil Intel Core işlemcilerin (kod adı Alder Lake-S ) piyasaya sürülmesiyle senkronize olarak geliyor. Böylece Intel DDR5’in performans ve veri bütünlüğü geliştirmelerini küresel bir izleyici kitlesine getiren yeni bellek standardını kullanan ilk platform olma özelliğini taşıyor.

Hızı, kapasiteyi ve güvenilirliği daha da ileriye taşıyan Kingston Fury Beast DDR5, yüksek hızlarda gelişmiş güvenirlilik sağlayan yerleşik ECC (ODECC), artırılmış verimlilik sunan çift 32 bit alt kanallar ve modül üzerinde güç yönetimi gibi gelişmiş özelliklerden oluşuyor. Buna ek olarak en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanmak için entegre devre de (PMIC) ürünün bir başka özelliği.

Kingston Fury Beast DDR5, 4K+’da canlı yayın yaparken ya da büyük animasyonlarda ve 3D render alırken stil ve performansı sorunsuz bir şekilde birleştirerek ihtiyaç duyulan yükseltmeyi sağlıyor. Kingston FURY Beast DDR5 ayrıca, Intel XMP 3.0 için hazır ve sertifikalı.