Kingston, hız aşırtma destekli DDR5 bellek modülleri hazırlıyor

Kingston, DDR5 bellek ve özellikle de hız aşırtma destekli bellek modüllerinin geliştirildiğini duyuran bellek üreticilerinden biri oldu. Şirket hız aşırtmaya hazır DDR5 bellek modüllerini geliştirmeye başladığını ve ilk örneklerini de Asus, MSI, Gigabyte, ASRock gibi anakart ortaklarına gönderdiğini açıkladı.

Kingston DDR5 bellek modülleri, XMP profilleriyle uyumlu olarak tasarlanmış durumda. Bellek modülleri aynı zamanda 1.1V’nin ötesinde PMIC (Güç Yönetimi Entegre Devre) için manuel ayarlamalara da izin verecek.

Hız aşırtmalı kitlerin ikili DDR5 DRAM IC’lerin yardımıyla çok daha yüksek hızlara ve daha sıkı zamanlamalara sahip olması bekleniyor. Ek olarak, araştırma aşamasında 10.000 MHz’in üzerinde hızlar bildiren diğer üreticilerle birlikte gelecekte daha hızlı bellek modülleri de mevcut olacak. Bu yıl 4800 MHz ile 5600 MHz arasındaki hızlarda 32, 64 ve 128 GB’a kadar bellek kapasitelerine ulaşılması bekleniyor. Hatta TeamGroup daha önce DDR5 bellek üzerindeki voltajların LN2 soğutma ile 2.6V’a kadar çıkarılabileceğini paylaşmıştı.

DDR5 belleklerin daha önce sızdırılan karşılaştırmalarda görüldüğü gibi DDR4’e göre 2 kat daha fazla performans artışı sağlaması bekleniyor. DDR4’ün OC ile 7 GHz’in üzerindeki hızlara ulaştığını da görmüştük. Bu anlamda SK Hynix ve Micron satıcılara daha hızlı DRAM yongaları sunduğundan, 10 GHz yeni nesil bellek için çok da sorun olmayacak gibi gözüküyor.

Son olarak, Kingston’un bellek modüllerini 2021 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığını belirtelim.