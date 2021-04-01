Kingston, NV1 SSD sürücüsünü duyurdu

Giriş seviyesine yönelik olarak hazırlanan Kingston NV1 SSD modeli tek taraflı ve M.2 2280 formatında. Yazma hızlarında 1700MB/s, okuma hızlarında 2100MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Bekleme modunda 5 mW enerji tüketen sürücü en fazla 3.3W seviyesine çıkıyor. Kompakt yapısı ince dizüstüler ve mini PC modelleri için ideal. 500GB kapasitede 120TBW, 1000GB kapasitede 240TBW ve 2000GB kapasitede 480TBW yazma ömrü sunuluyor.