Kingston XS2000, bazıları tarafından dünyanın en hızlı yerel USB SSD'si olarak kabul ediliyor. Buradaki anahtar kelime ise USB 3.2 Gen2x2 özelliğine sahip olması. Büyük olasılıkla, veri teknolojisinin bir sonraki büyük güncellemesi olan USB 4.0 ile geriye dönük olarak da uyumlu olacak.

Kingston, sürücünün suya ve toza, birlikte verilen kauçuk kılıfla da darbeye dayanıklı olduğunu söylüyor. Ancak, IP67 derecelendirmesine sahip olduğu belli değil. Ancak bir sözcü XS2000'in "su akışına ve sınırlı toz temasına dayanacak şekilde IEC/EN 60529 IP55 sertifikalı" olduğunu belirtti. Kauçuk korumayı çıkardığınızda sürücünün kendi gövdesi ortaya çıkıyor. Kasası plastik ve metalden, büyük olasılıkla alüminyumdan yapılmış. Kingston XS2000 SSD avuç içinden bile daha küçük boyutlarda yapılmış. SSD, 69.54 x 32.58 x 13.5 mm ölçülerinde ve 28.9gr ağırlığında. Birlikte verilen kauçuk kılıf, sürücünün elinizden düşmesi veya yanlışlıkla çarpmalar durumunda cihaza daha fazla dayanıklılık katıyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktasının yanında mavi bir etkinlik ışığı da var.

SSD, Kingston DataTraveler Max'te bulunan Micron'un 96 katmanlı 3D TLC NAND yongaları ile eşleştirilmiş yerel USB 3.2 Silicon Motion denetleyicisi SM2320'yi kullanıyor. Her katman, hem sıralı hem de rastgele iş yükleri sırasında hızlı erişim sağlamak için dört düzlemli bir mimariye sahip. Buradaki dezavantajlardan biri, sürücünün DRAM'siz olması. Bu da birçok DRAM tabanlı taşınabilir SSD'ye kıyasla düşük sürdürülebilir yazma performansına neden oluyor. Ayrıca, denetleyici AES 256-bit şifrelemeyi destekliyor.

XS2000 testlerde USB 3.2 Gen 2'de ortalamanın üzerinde bir performans gösterdiğini gösteriyor. 2 GBps'lik ana hızına ulaşmak için uyumlu bir sisteme ihtiyacınız var. Sentetik testler de ise Kingston XS2000, CrystalDiskMark’ta 2079MBps (okuma), 1795MBps (yazma); Atto’da 1019MBps (okuma, 256MB), 957MBps (yazma, 256MB) ve AJA’da 951MBps (okuma), 909Mbps (yazma) hızlara ulaşabildi.

Kağıt üzerinde Kingston XS2000, SanDisk'in Extreme Pro v2 modeliyle rekabet edebilir. Okuma iş yüklerinde ve küçük veri kümelerini yönetmede SanDisk'i ve çoğu 20 Gb/sn'lik rakiplerini geride bırakmakla kalmayıp, aynı zamanda Samsung X5'e sıkı bir rakip olabiliyor. Malzeme karışımı, suya ve toza dayanıklı, hafif ama sağlam bir SSD tasarımı sağlıyor. Ancak, SanDisk veya Samsung sürücüleri kadar sağlam değil ve kauçuk kılıf kullanmazsanız IP55 toza ve suya dayanıklılık derecesi garanti edilmiyor.

Veri kümelerinizin boyutuna ve günlük okuma/yazma gereksinimlerinize bağlı olarak, Kingston'ın SX2000'i hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılara 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri sunuyor. DRAM'siz mimarisi nedeniyle, rastgele okuma performansı biraz düşük. Aynı zamanda AES 256 bit şifrelemeden yoksun. Genel olarak, sık sık büyük dosya aktarımlarına ihtiyaç duymayan ancak çok hızlı okuma performansı gerektiren oyuncular ve performans bağımlıları, Kingston XS2000'in hızından yararlanabilir.