Intel ya da AMD gib birinci sınıf CPU'lara sahip, PCIe Gen4 depolamalı ve RTX 3090 gibi üst düzey bir GPU'ya sahip bir oyun bilgisayarı oluşturuyorsanız, yüksek performanslı RAM'e de sahip olmanız gerekiyor. Kingston Fury Renegade bu anlamda size yardımcı olabilir. Yeni nesil anakartlarda bulunan XMP teknolojisini de kullanabilen bu bellekler, 3600 MHz hızda çalışabiliyor.

Bu yılın başlarında, Kingston, HyperX çevre birimleri markasını 425 milyon dolar karşılığında HP'ye devretti. HyperX ile Kingston ise Fury olarak bilinen yüksek performanslı oyun belleği ürünleri için yeni bir marka oluşturdu. Orijinal HyperX oyun belleği ürünlerinden tamamen yeni bir tasarım var. Soğutucu ve RGB ışık çubuğundaki yeni adın dışında tasarım açısından Fury Renegade, teknik olarak çoğunuzun aşina olduğu HyperX Predator’a benziyor. Isı yayıcılar, metal üzeri metal desene sahip, Fury ve Renegade yazısı ise fazla dikkat dağıtıcı değil. Kingston'ın tasarımın sahibi olduğunu bilmek güzel, çünkü bu sevilen tasarımlardan biri ve gelecekte daha fazlasını görebiliriz.

Süslü RGB efektlerine sahip bir sisteminiz varsa, FURY Renegade RGB DDR4'teki RGB aydınlatmalarını anakartınızla senkronize edebilirsiniz. ASUS Aura Creator yazılımı, Fury Renegade RGB DDR4'ü otomatik olarak tanıyor ve bu sayede onu diğer bileşenlerle hemen senkronize edebilirsiniz. Kit için ek bir yazılım veya sürücüye gerek yok. RAM ayrıca, RGB aydınlatmayı herhangi bir ek kablo gerektirmeden PC ile otomatik olarak senkronize edecek Kingston Fury Infrared Sync Teknolojisini de destekliyor. Bunlar piyasadaki en gösterişli RGB aydınlatmalar değil ama kişisel olarak, Fury Renegade RGB DDR4 üzerindeki RGB aydınlatma, parlak ışıklar veya ışıltılı efektler olmadan da oldukça güzel. Kingston Fury Renegade’i bilgisayara kurmak oldukça basit. İki adet bellek kullanıyorsanız, çift kanal modunda çalışmasını sağlamak için bunları doğru yuvaya taktığınızdan emin olmalısınız. Dörtlü bir kit satın alıyorsanız, bunları dört yuvaya da takabilirsiniz.

Fury Renegade 2x8, 8x2 GB gibi farklı setler halinde kullanıcılara sunuluyor. Bellek hız aşırtma testi için, Fury Renegade RGB DDR4'ü Intel Z370, Z490 ve AMD X570 ile kullanabilirsiniz. Bunlar arasında en iyi sonucu veren ise Intel Z590. Sistemi reklamı yapılan hızda çalıştırmakta bir sorun yok, ancak DDR4-5000'in ötesine geçmek istediğiniz zorluk daha belirgin hale gelmeye başlayabilir. Intel CPU'larda çalışan bilgisayarlarda, BIOS'tan bir XMP profili seçmek kadar kolay. Kingston Fury Renegade’i Intel Core i9-11900K işlemci, RTX 3080 Ti ekran kartı ve Asus ROG Maximus XIII Hero anakartla test edebilirsiniz. Anakart, RAM'in daha düşük gecikme süresiyle daha yüksek frekansta çalışmasına olanak tanıyan OptiMem III teknolojisiyle birlikte geliyor. Tek bir tıklamayla XMP profilini seçerek RAM'i overclock edebilirsiniz.

RAM, Memory Mark'ta 3809 puan aldı. Ayrıca, veritabanı işlemi için 7771, bellekte yazmada 18466 ve bellek okuma (önbelleğe alınmış) testlerinde 36152 puan aldı. Genel olaraki se kıyaslamada yüzde 97 puan aldı. Fury Renegade , hem Intel hem de AMD platformlarında çalışabiliyor ama göze çarpan fark, muhtemelen CAS gecikmesinin kendisi. AMD her zaman CAS gecikmesi için en yakın çift sayıyı seçeceğinden, Fury Renegade’de CL19 yerine CL20 alacaksınız. Intel Z590 anakartında DDR4-5000'e geçmek çok daha kolay. XMP profiliyle aynı zamanlamalarla ve Vdimm'de 1.55'e hafif bir artışla DDR4-5066'da çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Kingston yıllardır yüksek performanslı bellek kitleriyle genellikle oyuncuları hedef alıyor. Fury Renegade’de cüzdanınızı çok yormadan satın alabileceğiniz bellek kitlerinden biri. Soğutucunun tasarımı makul ve herhangi bir CPU soğutucusu takmanıza engel olacak kadar uzun değil, bu da onu uzun soğutucuyla gelenlere kıyasla daha iyi bir seçim haline getiriyor. Kingston, sistemleri için herhangi bir RGB aydınlatmaya sahip olmayı gerçekten sevmeyenler için, Fury Renegade'in RGB olmayan bir sürümünü de daha düşük bir maliyetle sunuyor.