Kingston, yeni flash belleği Data Traveler 70’i duyurdu
Kingston, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar gibi USB-C cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilecek flash belleği Data Traveler 70’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip olan ve taşınabilir yapıdaki ürün, hafif bir tasarım kullanıyor. DT70, 128GB'a varan kapasite sunuyor.
USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip olarak geliştirilen DT70; USB 2.0’a göre 10 kat daha yüksek aktarım hızları sağlıyor.
DT70’in teknik özellikleri;
Kapasiteler: 32GB, 64GB, 128GB
Boyutlar: 59,00mm x 18,50mm x 9,00mm
Ağırlık: 7 gram
Çalışma sıcaklığı: 0°C~60°C
Saklama sıcaklığı: -20°C~85°C
Uyumlu olduğu cihazlar : Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
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