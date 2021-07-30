Kingston, yeni Fury belleklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Kingston Fury Renegade DDR4 RGB, oyunların hızını artırmaya, oyun akışlarını sorunsuz bir şekilde yayınlanmasına ve düzenlemelerin akışkan bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca hızlı CL15-CL19 gecikme süreleriyle eşleştirilmiş 4600MHz’ye kadar hız sunuyor. Dinamik RGB aydınlatma, pürüzsüz, senkronize aydınlatma efektleri sağlamak için şirketin patentli Infrared Sync Technology teknolojisini kullanıyor. Kendi ısı dağıtıcısı ve uyumlu siyah PCB’si ile Renegade DDR4, hızlı CL13-CL20 zamanlamalarıyla eşleştirilmiş 5333MHz’ye kadar ultra yüksek hızlar sağlıyor. Her iki bellek Intel’in en yeni yonga setleri için optimize edilmiş profillerle Intel XMP sertifikalı olarak geliyor. Bellekler 8 GB – 32 GB tek modül kapasitelerinde ve 256 GB’a kadar kapasiteye sahip 2, 4 ve 8’lik kitler halinde satışa sunulacak.

Fury Beast DDR4 RGB ve Fury Beast DDR4, oyun, video düzenleme ve video işleme için 3733MHz’e varan hızlar ve CL15-19 gecikme süreleriyle güçlü performans artışları sağlıyor. Bellekler 8GB-32GB tek modül kapasitelerinde ve 16GB-128GB kit olarak mevcut. Fury Beast DDR4‘ün şık, düşük profilli ısı dağıtıcı tasarımı, 4 GB-32 GB tek modül kapasitelerinde ve 8 GB-128 GB kit kapasitelerinde sunuluyor. Her ikisi de 2666MHz’te Tak ve Çalıştır otomatik hız aşırtma özelliğine sahip, Intel XMP ve AMD Ryzen için hazır. Ayrıca DDR3 kitleri de mevcut.

64 GB’a kadar kapasitelerde olan Fury Impact DDR4, Intel ve AMD’nin yeni işlemci teknolojilerini desteklemek için 3200 MHz’e otomatik hız aşırtması yapabiliyor. Düşük 1,2 voltajı sayesinde, BIOS ile uğraşmanıza gerek kalmadan PCB’yi kurarak, serin, sessiz ve verimli çalışabilirsiniz. DDR3, 1866MHz’e kadar hızlarda mevcut.