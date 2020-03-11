Kingston, yeni kart ve kart okuyucularını duyurdu

Canvas Plus serisi; DSLR’lar, 4K/8K video prodüksiyonları, aksiyon kameraları, dronelar ve android cihazlar için yükseltilmiş performansıyla SD ve microSD kartlardaki yeni dönemi temsil ediyor.

SD ve microSD kartlardan oluşan Canvas Plus serisinde Select Plus, Go! Plus ve React Plus olmak üzere 3 varyasyon bulunuyor. 2019’un son çeyreğinde Canvas Select Plus’ı piyasaya süren Kingston serinin yeni ürünleri olan Canvas Go! Plus ve Canvas React Plus kartları da satışa çıkarıyor. Sadece 4K/8K çekim yapabilen son teknoloji kameraları desteklemekle kalmayan React Plus ve MobileLite Plus ürünleri aynı zamanda UHS-1 ve geleneksel SD veri yolu standartlarıyla uyumlu olma özelliğini de taşıyor. Gerekli hızları sağlamak için optimize edilen MobileLite Plus kart okuyucular tek olarak veya React Plus kartlarıyla birlikte paket olarak sunuluyor.

Canvas Plus kart serisi şunları sunuyor;

Canvas Select Plus :

Amatör Full HD ve 4K DSLR kameralar (SD) ve android mobil cihazlar için tasarlandı.

100MB/s’ye varan Class 10 UHS-1 okuma hızlarına sahip.

MicroSD, tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A1 uygulama performans sınıfını destekliyor.

SD ve microSD’lerde 512GB’a varan kapasiteler bulunuyor.

Canvas Go! Plus :

4K UHD video çekimleri ve DSLR’ınızda seri fotoğraf çekim modu için(SD) veya 4K aksiyon kameraları ve dronelar için (microSD) ideal.

170MB/s okuma, 90MB/s yazmaya varan Class 10 UHS-1 U3 hız

MicroSD yeni nesil tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki iş akışını hızlandırmak için A2 uygulama performans sınıfını destekliyor.

SD ve microSD’lerde 512GB’a varan kapasite boyutları.

Canvas React Plus:

Profesyonel 4K/8K videolar çekmek ve endüstri standartlarındaki kameralarla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek için yüksek UHS-2 performansına sahip.

300MB/s okuma, 260MB/s yazma (SD), 285MB/s okuma 165MB/s yazmaya (microSD) varan Class 10 UHS-2 U3 hıza ulaşabiliyor.

Tabletler ve akıllı telefonlardaki iş akışlarını hızlandırmak için A1 uygulama performans sınıfını destekleyen ilk UHS microSD kart özelliği taşıyor.

SD ve microSD’lerde 256GB’a varan kapasitelerde bulunabilir.

MobileLite Plus Readers:

İnanılmaz UHS-2 hızlarıyla, dosya transferi ve işlem sürelerini kısaltmak ve iş akışı verimliliğini arttırmak için tasarlandı.

USB 3.2 Gen 1 hızları ile UHS-1 kartlar için geriye dönük uyumluluk sağlıyor.



