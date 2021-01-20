Sağlıklı beslenme konusunda adı geçen faydalı besin maddeleri arasında bulunan Kinoa, diyet planı uygulayan her kadının mutfağında yer alması gereken besinlerden birisidir. Süt ürünlerinde olduğu gibi protein dolu olan Kinoa tohumu; her öğün tüketilebilecek bir besindir. Bunun yanı sıra Protein eksikliği bulunan kişilerde çok fazlaca önerilen bir beslenme türü olan Kinoa sayesinde formu yakalamak mümkündür. Kinoa ile diyet yapmak için Kinoanın kullanılacağı alanlar;

Kinoa tohumu; yoğurt, meyve ve tarçın karışımı şeklinde tüketilebilir.

Kinoa tohumu ile yoğurt sade bir şekilde tüketilebilir.

Chia tohumunda olduğu gibi kürlerde veya smoothie sırasında Kinoa tüketilebilir.

Sabah kahvaltılarında omlet içerisine ilave edilebilir.

Et, balık gibi yemeklerin yanında tüketilebilir.

Pilav gibi yemeklerin içerisinde kullanılabilir.

Sebzelerle beraber tüketilebilir.

Salataların içerisinde kullanılarak tüketilebilir.

Dolma içinde kullanılan Kinoa tohumu, dolmaya lezzet katar.

Tavuk yemeklerinde kullanılabilen bir tohumdur.

Kinoalı puding hazırlayıp, doyurucu ve besleyici bir ara öğün menüsü hazırlanabilir.

Diyet planlarında bulunan Kinoa, oldukça faydalı bir tohum olmakla beraber vücudun gereksinim duyduğu bütün amino asitleri içermektedir. Kinoa, tam anlamıyla bir protein kaynağıdır. Protein, insan sağlığı açısından oldukça önemli olan bir maddedir. Kinoa'nın faydaları ise;

B2 vitamini açısından zengin içeriğe sahip olmasıyla; kas ve beyin hücrelerinde enerji metabolizmasına katkı sağlıyor. Yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelmektedir.

Gluten içermemesinden ötürü, glutensiz beslenen bireyler ve çölyak hastaları adına sağlıklı bir karbonhidrat ve protein kaynağı olan kinoa, aynı şekilde vetejaryan şekilde beslenen bireylerinde mineral, vitamin, magnezyum, protein gibi açıklarının kapatılmasına destek olmaktadır.

Demir bakımından çok zengin olan Kinoa, kansızlığa iyi gelmesinin yanı sıra hücrelere taşınan oksijeni de arttırmaktadır.

Lif bakımından çok zengin olması sayesinde bağırsak sistemini çalıştırıp, kabızlığa iyi gelmektedir.

Glisemik indeksi oldukça düşük olan kinoa, şeker hastalarının kan şekeri kontrolüne yardımcı olmaktadır.

Magnezyum açısından çok zengin olan Kinoa, yüksek tansiyona iyi gelmesinin dışında adet sancılarını hafifletmektedir.

B grubundaki vitaminlerden yana oldukça zengin olması sayesinde metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olarak, yenen besinlerin enerjiye dönüşmesini sağlamaktadır. Bununla beraber lifli yapısından ötürü uzun zamanlı tokluk hissi yaratmakta olup kilo verme süresine olumlu katkı sağlamaktadır.

Kinoa, antioksidan etkisi ile bütün hücreleri serbest radikallerin olumsuz olan etkilerine karşı korumaktadır.

Kinoa ile nasıl zayıflanır?

Kinoa tohumunun tüketilmesinin pek çok yolu bulunmaktadır. Kinoa; çorbalara, salatalara, sebze yemeklerine ilave edileceği gibi kinoa tohumu sayesinde burger dahi yapılabilmektedir. Kinoa tohumunun kullanım alanı oldukça geniştir. Kinoa tohumu, öğünlerde tüketildiği takdirde zayıflamaya olumlu etkileri bulunmaktadır. Yoğurt içerisine 1 çorba kaşığı Kinoa ilave edilip, öğün arasında tüketmek mümkündür.

Kinoa ile pudingler hazırlanabilir. Bunun yanı sıra kinoa çiğ şekilde; yoğurda, salatalara ilave edilebilir. Bununla beraber çiğ şekilde tüketilen kinoanın tadı biraz daha acı olabilir. Haşlanması durumunda hafif ve daha yumuşak bir lezzete varmak mümkün olacaktır. Kinoa ile bu şekilde beslenerek, zayıflamak kesindir.



