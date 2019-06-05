Tottenham-Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında sahaya giren Kinsey Wolanski izleyicileri şaşkına çevirdi. İnternette sıklıkla Kinsey Wolanski kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Kinsey Wolanski hakkında merak edilenler…

KINSEY WOLANSKI KİMDİR?

Kinsey Wolanski Amerikan mayo modelidir. Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham'la Liverpool arasında oynanan maça ilk dakikalarda sahaya giren yarı çıplak kadın damga vurdu. Kadının Kinsey Wolanski olduğu ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girdikten sonra takipçi sayısı 240 binden 2,3 milyona kadar çıkan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı kapandı. Kinsey, Instagram'ının kapatılması hakkında henüz yorum yapmadı.

Tüm dünyanın konuştuğu Kinsey, maçta sahaya erkek arkadaşının yeni açtığı yetişkin film sitesinin tanıtımı için atladı! Kinsey'in sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy de sevgilisinin fotoğrafını "Seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum" notu ile paylaştı.

Üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya inen Wolanski , apar topar dışarı çıkarılmıştı. Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor.

Sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy'nin ise 2014 yılında Almanya - Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinde sahaya atlayan kişi olduğu ortaya çıktı.



