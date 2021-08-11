Naif görüntüsüyle kendine hayran bırakan kır çiçeği bakımı sulaması doğru yapıldığıda uzun süre yaşar. Peki, kır çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kır çiçeği hikayesi nedir? Kır çiçeği hakkında bilinenler...

KIR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Doğal bir bahçe yetiştirdiğinizde, toprağı tohumlara hazırlamanız gerekir. Bahçenizi oluşturmak istediğiniz bitki örtüsüne hazırlamak için temizleyin. Bir çapa ve tırmık kullanın. Topağı yaklaşık 1 ila 2,5 cm derinlikte açın. Bahçe toprağınızı zenginleştirmek için saksı torfları da kullanmak işe yarayacaktır. Zengin bir toprak doğal çiçeklerin kolay yetişmesi için gerekli ilk adımlardandır.

Tohumlarınızı donma tehlikesinin tamamen geçtiği ilkbaharda ekmenizi tavsiye ederiz. Tohumları bir yöne doğru eşit şekilde serpin. Ve üzerlerini diğer yöne doğru kapatın. Tohumları bir bahçe merdanesiyle toprağa bastırın veya tohumları gömmek yerine yavaşça ayaklarınızla üzerlerinden yürüyün. Kır çiçekleri olan bir bahçe yarattığınızda, tohumların çok derin ekilmesini istemezsiniz, çünkü gelişmeyebilirler. Gerekirse, tohumları ektiğiniz yerden bir tül/ ağ yardımı ile korumaya alın. Böylece kuşların tohumları yemesini önlemiş olursunuz. İyi bir büyüme gerçekleştikten sonra (yaklaşık 2 ila 5 ay) ağı kaldırabilirsiniz.



