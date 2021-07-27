Türkiye Kır düğününde facia! Ağaç davetlilerin üzerine devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kır düğününde facia! Ağaç davetlilerin üzerine devrildi: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Kır düğününde facia! Ağaç davetlilerin üzerine devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Gelen son bilgiye göre yaralılardan biri hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2021, Salı 01:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı. Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç devrildi. Çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilirken, bu sırada masalarında bulunanlar ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yararlandı.

Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Düğüne davetli olarak gelen 20'ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapılırken, 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da, bir restoranın açık alanında düzenlenen kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden durumu ağır olan Mustafa Ölmez (44) yaşamını yitirdi.

Yaralılar Niyazi Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Fadime Ölmez, Ercan Ak, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ramazan Solmaz ve Fatma Yener Arın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adem AKALAN/ANTALYA(DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Sıra uyarısı yaptığı için doktora çivili tahtayla saldırdıSon dakika: Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Rauf Tamer
Bravo doktor
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye fırsatı kaçırmamalı
Hakan Çelik
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü