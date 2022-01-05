Kira artış oranı 2022 yılına girilmesiyle hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan TEFE-TÜFE verileri kapsamında ocak ayı kira artış oranına göre 1000 TL olan bir konutun kirası en fazla 1200 TL olacak…

OCAK AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Ocak ayın kira artış oranı 3 Ocak’ta enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında sözleşmesi biten konutlar için en fazla, yüzde 19,60 oranında zam yapılabilecek.

Fakat enflasyon oranı üzerinde kira artışı yapmak kanunlar çerçevesinde herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmayacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı’nda yer alan Yeni Ekonomi Paketi’ne göre, kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.

Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 31,88 olarak kaydedildi.

Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış ise yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.



