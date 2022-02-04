Kira artışı bu ay ne kadar?

Hatta zam yaptığı halde birkaç ay sonra tekrar zam isteyen ev sahipleri bile türedi. Ancak kiralarda artış oranını belirleyen yasal bir sınır var. Borçlar Kanunu’na göre, kira artışı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor.

ÜST TAVAN YÜZDE 22.58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün 12 aylık ortalama TÜFE’nin yüzde 22.58 olduğunu açıkladı. Yani bu ay 1.000 liralık kirada en fazla 225 lira artış yapılabilir. Eğer sözleşmede bir zam oranı varsa bu artış oranı sadece ilk yılki zamda kullanılır. Sonraki dönemde zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE’yi aşıyorsa, zam sözleşmede yazandan değil, TÜFE üzerinden yapılır. Tüm bu kurallar, işyeri kiraları için de geçerli.

5 YIL ŞARTI NEDİR?

Kira bedelinin bölge ortalamasının altında kaldığını düşünen ev sahipleri yasal sınırı aşan zam uygulamak yerine ‘kira tespit davası’ açabilir. Ancak sözleşme üzerinden 5 yıl geçmediği müddetçe kira tespit davası da açılamaz. Kira bedeli, hakim tarafından TÜFE’deki değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Öte yandan kiracıların, kira borçlarını düzenli ödedikleri, yasal artışlarını döneminde yaptıkları takdirde sözleşme süreleri 10 yıl olup, bu süre dışarısında tahliye zorunluluğu bulunmaz.

TABLOYA BAKIN FARKI GÖRÜN (TL)