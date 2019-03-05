Kira artışı ne kadar olacak? Yüksek zamma dava açılabilir

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

YÜZDE 12'LİK FARK VAR

Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 17.93 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenilenirse ev sahibi en fazla yüzde 17.93 oranında zam yapabilecek. Kirada ÜFE göstergesi dikkate alınsaydı artış yüzde 29.97 olacaktı. Bir başka deyişle bu yolla vatandaşın yüzde 12 daha fazla (1000 lirada 120 lira) ödemesinin önüne geçilmiş oldu.

YÜKSEK ZAMMA DAVA AÇILABİLİR

Ev sahipleri kira zammı yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmeli ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlamalı. Aksi takdirde sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yaparsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı bulunuyor.

İŞYERİ KİRALARINDA SON DURUM

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 18 Ocak’ta yapılan değişiklik işyerleri kira artışları için şu aşamada uygulanmıyor. Çünkü yasanın işyerlerinde uygulanması 1 Temmuz 2020’de başlayacak. 18 Ocak’ta yapılan düzenleme bu tarihi değiştiren bir hüküm içermiyor. Dolayısıyla bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.