Kira artışında üst tavan yüzde 16.42

Sığınaklar bile binlerce liradan ilana çıktı! Kiraların yükseldiğini gören ev sahipleri de kat kat zam yapamayacakları için eski kiracılarına çık baskısı yaptı. Boşalan evleri fahiş fiyatlarla kiraladı. Ücretler bu denli yüksek seyrederken bir de stokta kiralık daire kalmadı, yüksek kirayı sineye çekenler sıraya girip ev bekledi.

12 AYLIK ORTALAMA

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Buna göre; konut kiraları 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Bu oran, kira artışı için üst tavan. Örneğin sözleşmede belirlenen zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE’yi aşıyorsa, zam sözleşmede yazandan değil TÜFE üzerinden yapılır. İşyeri kiraları için de 12 aylık ortalama TÜFE sınırı geçerli.

YENİ KONTRATLAR İÇİN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün 12 aylık ortalama TÜFE’nin yüzde 16.42 olduğunu açıkladı. Yani ekim ayında kontrat yenileyecekler için zam oranı yüzde 16.42’yi aşamayacak. Örneğin 1.000 liralık kirada en fazla 164 lira artış yapılabilecek. Kiracı ile mal sahibi bunun altında bir oran kararlaştırabilir. Ancak bunun üzerinde bir kira artışı yapılamaz. Mülk sahipleri, kendi isteklerine göre bir oran belirleyip, kiracıya dayatamaz.

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