Son dakika haberleri... Koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı. Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık 1000 liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Böylece büyükşehirlerde gelir kaybı için 4 bin, kira yardımı için de 3 bin lira ödeme yapılacak. Diğer illerde ise 6 bin lira ödenecek. Başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi. Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

‘ESNAFA KİRA DESTEĞİNİ BİR AY DAHA UZATIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sürecinin başladığı şu saatlerde kritik açıklama yaptı ve esnafa müjdeyi verdi. Erdoğan, ''Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.'' dedi.

KİRA DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Cumhurbaşkanı, ''Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.'' ifadelerini kullandı.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU

Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri de 1 Temmuz 2021'e kadar erteleniyor.

Esnafa kira desteği başvurusu için tıklayınız