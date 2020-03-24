Kira ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak
Corona virüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, 4 ay işyeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.
24 Mart 2020, Salı 13:16 Son Güncelleme:
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Ekonomik destek paketi Meclis'te. 4 ay iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak.
Ekonomi destek paketinde öne çıkan başlıklar;
20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek.
Karşılıksız çeke 12 taksit imkanı ile mahrumiyet ortadan kalkacak.
Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi kasım ayına ertelenecek.
Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişleyecek.
Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme.
Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020'ye ertelenecek.
En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak
Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak.
Sicil affı da torba tasarıya eklenecek.