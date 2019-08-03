Kira öder gibi ev sahibi olun

Özellikle ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bu indirimle, 180 ay vadeye ve 500 bin liraya kadar olan kredilerde faiz yüzde 0.99, 500 bin-1 milyon lira arasındaki kredilerde de faiz yüzde 1.19 olmuştu.

Dün Halkbank ve Ziraat Katılım da benzer yönde bir adım attı. Buna göre örneğin; 180 ay vade 0.99 faiz oranı ile 100 bin lira konut kredisi çeken 1192 lira, 250 bin lira çeken 2981 lira taksit ödeyecek.

Bu arada tüketici kredi faizleri de yüzde 1.49’dan başlıyor.