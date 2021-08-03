Ekonomi Kira sözleşmesini yenileyecekler dikkat! Oranlar belli oldu

Kira sözleşmesini yenileyecekler dikkat! Oranlar belli oldu

Ekonomi

Kira sözleşmesini yenileyecekler dikkat! Oranlar belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için oranlar belli oldu.

03 Ağustos 2021, Salı 10:36 Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 18.95 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.


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