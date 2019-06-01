Kira yardımına yüzde 20 zam

Kentsel dönüşüm, son günlerde oldukça hız kazandı. Türkiye’de 20 yıl içinde 6.7 milyon konutun dönüşmesi planlanıyor. Bir yandan kamu dönüşüme hız verirken, vatandaşlar da kendi binalarını dönüştürebiliyor. Bakanlık kiradan taşınmaya, faiz desteğinden krediye kadar birçok yardım sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde kira yardımlarına da yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

42 BİN KİRACI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, illere göre en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olan kira yardımını 2019 yılı için en düşük 715 lira, en yüksek 1150 lira olarak güncelledi. Bakanlığın kira yardımı yaptığı 42 bin hak sahibi bulunuyor. Aylık ödenen kira yardımı miktarı da 35 milyon lirayı buluyor. En çok kira yardımı İstanbul’da yapılıyor.

18 AY BOYUNCA

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda oturanlara 18 ay kira yardımı veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa bu süre 36 aya kadar çıkabiliyor. Kira yardımının anlaşma ile tahliye edilen binalara yapıldığını da ekleyelim. Mülkiyetini belgeleyemeyenler bu hakların hiçbirinden yararlanamıyor.

BAŞVURU GEREKİYOR

Kira yardımı alabilmek için tahliyeden itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor. İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri’ne diğer illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne gerekli belgeler ile dilekçe veriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar için farklı belgeler isteniyor. Bu belgeleri bakanlığın web sitesinden öğrenebilirsiniz.

KİRACIYA DA TAŞINMA YARDIMI

Kiracılara, maliklere yapıldığı gibi 18 ay kira desteği yapılmıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiracı olduğu ev ya da işyerinden ayrılmak zorunda kalanlara da bir kereye mahsus taşınma yardımı veriliyor. Konut kiracılarına ve iş yeri kiracılarına farklı rakamlar ödeniyor. Bu rakamlar da güncellendi. Taşınma yardımı kiracılar için illere göre değişmekle birlikte 1430 lira ile 2 bin 300 lira aralığına yükseldi. Sınırlı ayni hak sahiplerine defaten yapılan yardımın miktarı da 3 bin 575 lira ile 5 bin 750 lira aralığına yükseldi.

MELTEM KARA