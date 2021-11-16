Kira yüzünden iş insanı ve karısını öldürmüştü, tutuklandı
Çanakkale’de, pizzacı dükkanı çalışanı Turgut Yolcu iş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
16 Kasım 2021, Salı 11:14 Son Güncelleme:
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Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan iş insanı Süha Sümer ve emekli öğretmen eşi Nilgün Akman Sümer, cumartesi günü saat 02.00 sıralarında evlerindeyken, binanın zemin katındaki pizzacı dükkanında çalışan Turgut Yolcu'nun bıçaklı saldırısına uğradı.
Yolcu'nun, olay sonrası evine giderek patronu Z.K.Ö.'ye cinayeti işlediğini söyledi. Z.K.Ö. de polisi arayarak, durumu bildirdi. Eve giden ekipler, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.
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