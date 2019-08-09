Kıraç 32 kişiye dava açıyor

Kıraç, 14 Nisan’da bir gazetede yayınlanan röportajında İngilizce eğitimin kalkması gerektiğini savunmuş, “Ben bir vatanseverim. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyor. Türkiye’de İngilizce eğitime son verilmeli” demişti.

Bu sözlerin ardından sosyal medyada yapılan sert eleştiriler üzerine ünlü şarkıcı hukuki yollara başvurdu. Kıraç kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri sürdüğü 32 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAKARET ETTİLER

Kıraç’ın avukatı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim milli ve manevi değerlerine bağlı, aydın, toplumda saygın konumu olan bir insandır. Sosyal medyada bu röportajla ilgili yorumlarda müvekkilime ağır hakaretler söz konusudur. Şüpheliler müvekkilimin toplum önündeki şeref ve saygınlığını hedef alarak küçük düşmesini hedeflemiştir.”



