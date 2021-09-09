Magazin Kiracı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Kiracı filminin konusu ve oyuncuları

Kiracı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Kiracı filminin konusu ve oyuncuları

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Kiracı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Kiracı filminin konusu ve oyuncuları

Kiracı filmi Kemal Sunal’ın komedi-dram alanındaki filmlerinden en önemlilerinden biri olarak yer alıyor. Dönemin şartlarını gözler önüne seren ve geçim sıkıntısı içinde yaşayan Kerim’in halini konu edinen Kiracı filminin oyuncu kadrosu da ünlü isimlerden oluşuyor.

09 Eylül 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Kiracı filminde, en büyük hayali ev almak olan Kerim’in bu hayalini gerçekleştirememesi üzerine bulduğu ilginç çare izleyenleri güldürüyor. Peki, Kiracı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Kiracı filminin konusu ve oyuncuları…

KİRACI FİLMİ KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi filmi olmasının yanı sıra toplumsal sorunlara da ışık tutan Kiracı filmi 1987 yılında İstanbul’da çekildi.

KİRACI FİLMİNİN KONUSU

Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakter Kerim, devlet memurudur ve aldığı maaş ile kıt kanaat geçinmektedir. 3 çocuğu, kaynanası, eşi ve kendisiyle birlikte 6 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda ev sahipleri ile de başı beladadır.

Evin kirası Kerim’in maaşının yarısını kaplamaktadır bir de üstüne ev sahibi kiraya zam yapmasını ister.

En büyük hayali bir ev alabilmek olan Kerim, maddi sıkıntılar yüzünden bir türlü bu hayalini gerçekleştiremez. Ev sahibinin de bunaltması üzerine sonunda çareyi başka eve çıkmakta bulur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de iş yerinden arkadaşı Sühendan da Kerim'e aşık olmuştur…

KİRACI FİLMİNİN OYUNCULARI KARAKTERLERİ

  • Kerim: Kemal Sunal
  • Perihan: Füsun Demirel
  • Sühendan: Özlem Onursal
  • Kerim'in bacanağı: Nurettin Şen
  • Hüsnü: Tayfun Çorağan
  • Kerim'in kaynanası: Nevzat Okçugil
  • Tahir: Mustafa Suphi Baltacı
  • Müteahhitten kazık yiyen otobüsteki adam: Baykal Kent
  • Hacı Bey'in oğlu Metin: Adem Taşay
  • Hacı Bey: Uluer Süer
  • Rafet Bey: Renan Fosforoğlu
  • Bakkal: Arap Celal

 

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