Kiracı filminde, en büyük hayali ev almak olan Kerim’in bu hayalini gerçekleştirememesi üzerine bulduğu ilginç çare izleyenleri güldürüyor. Peki, Kiracı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Kiracı filminin konusu ve oyuncuları…

KİRACI FİLMİ KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi filmi olmasının yanı sıra toplumsal sorunlara da ışık tutan Kiracı filmi 1987 yılında İstanbul’da çekildi.

KİRACI FİLMİNİN KONUSU

Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakter Kerim, devlet memurudur ve aldığı maaş ile kıt kanaat geçinmektedir. 3 çocuğu, kaynanası, eşi ve kendisiyle birlikte 6 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda ev sahipleri ile de başı beladadır.

Evin kirası Kerim’in maaşının yarısını kaplamaktadır bir de üstüne ev sahibi kiraya zam yapmasını ister.

En büyük hayali bir ev alabilmek olan Kerim, maddi sıkıntılar yüzünden bir türlü bu hayalini gerçekleştiremez. Ev sahibinin de bunaltması üzerine sonunda çareyi başka eve çıkmakta bulur. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de iş yerinden arkadaşı Sühendan da Kerim'e aşık olmuştur…

KİRACI FİLMİNİN OYUNCULARI KARAKTERLERİ