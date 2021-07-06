Ekonomi Kiracılar dikkat! İşte Temmuz ayında yapılacak zam oranı...

Kiracılar dikkat! İşte Temmuz ayında yapılacak zam oranı...

Ekonomi

Kiracılar dikkat! İşte Temmuz ayında yapılacak zam oranı...

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu.

06 Temmuz 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

İŞYERLERİ DE DAHİL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre, 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 14.55 oldu. Yani 1.000 liralık kirada 145 liralık bir artış olacak. İşyerlerinde de TÜFE’ye göre kira artışı uygulamasına 8 yıl ertelemenin ardından Temmuz 2020’de geçilmişti. Bu tarihten itibaren işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda da 12 aylık ortalama TÜFE baz alınıyor.

NOT: 12 aylık ortalama TÜFE oranı yapılabilecek en yüksek zammı ifade ediyor. Mülk sahibiyle yapılan görüşmede daha düşük zam oranları da belirlenebilir.

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