Kiracılar dikkat! Mayıs ayında zam oranı...

Kira artışlarında yılbaşında yapılan düzenlemeyle, zam oranlarının belirlenmesinde Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yerine 12 aylık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ortalaması zorunluluğu getirildi. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, TÜFE’de 12 aylık ortalamaya göre yüzde 19.39 artış gerçekleşti. Bu oran, mayıs ayında evsahiplerinin yıllık kira artışında dikkate alacağı azami oran olacak.

KİRACILAR DİKKAT!

Kira artışlarında ÜFE yerine TÜFE’nin dikkate alınmasıyla, ev kiralarında yapılabilecek azami zam oranı da düşüyor. Daha önce kira artışlarında dikkate alınan Yİ-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.12 oranında artarken, TÜFE’deki artış ise yüzde 19.39 olarak gerçekleşti. Kirasını artıracak olanların, aradaki 10 puandan fazla farka dikkat ederek, kira sözleşmelerine TÜFE üzerinden zam yapması gerekiyor.

TAVAN NE OLUR?

Belirlenen 19.39’luk oran, kira artışlarında tavan niteliğinde. Evsahipleri, kiracılarıyla bu oranın altında bir zamla da anlaşabiliyor. Ancak mayıs ayı itibarıyla sözleşme yenileyecekler için bu oranın üzerinde bir kira artışı yasal değil. Bu ay itibarıyla kiralarına zam yapacak olanlar, 19.39’nun üzerinde bir kira zammı talebine karşı dava açabilir. Kira sözleşmesi devam edenler ise sözleşmenin yenileneceği tarih itibarıyla açıklanan TÜFE üzerinden kiralarına yapılacak azami zammı belirleyecek. (Mithat Yurdakul/Milliyet)