Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Bu parayı ödemeyin…

Ev sahipleri ve kiracıların en çok merak ettiği konuların başında gelen apartmandaki masrafları kim ödemeli sorusuna Posta gazetesinin hukukçu yazarı Tamer Heper yanıt aradı.

Soru: Apartmanımızın su deposu temizliği ile tıkanan kanalizasyonun açılma bedelleri kiracıdan mı yoksa ev sahibinden mi alınmalıdır? R.G.

Kiracının da olduğu bir bağımsız bölümün bulunduğu anayapıda doğal olarak masraf gerektiren birtakım bakım ve onarım yapılacaktır. İşte bu masrafa kimlerin katlanacağı hususu kiracı ile kiralayan arasında ihtilafa yol açmaktadır. Herhangi bir yerde tek tek sayılmış halde 'şu masraflar kiracının şunlar da kiraya verenindir' diye bir liste bulamazsınız.

Bu husus genel hatları ile belirlenmiştir. Anayapının ortak mahal ve tesislerinde yapılacak bakım ve onarım masrafları kiraya verene aittir. Bunu destekleyen bir kural da şudur; kiraya veren kiralananı kullanma amacına uygun biçimde muhafaza etmek zorundadır.

Okuyucumun sorusuna gelince, su deposu ve kanalizasyon sistemi binanın ortak tesisidir ve doğal olarak kiraya verirken bunların çalışır olması ve kiralama süresi boyunca da öyle muhafazası kiraya verenin borcudur. Bu nedenle de ortak su deposunun temizliğinin gerektiği hallerde temizliğinin ve bakımının yapılması masrafı ile kanalizasyon onarım giderleri kiraya verene aittir. Ancak kiracının ihtiyacı için sarf edilen elektrik, su, ısınma gibi giderler kiracıya aittir.