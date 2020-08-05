Kirada ağustos tarifesi

Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı.

İşyeri için de devrede

Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 11.51 oldu. Yani 1.000 liralık kirada 115 liralık bir artış olacak. İşyerlerinde de TÜFE’ye göre kira artışı uygulamasına 8 yıl ertelemenin ardından temmuzda geçildi. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilenecek kontratlarda, 12 aylık ortalama TÜFE (yüzde 11.51) baz alınacak. Ayrıca depozito bedeli para ise kiracı ve mal sahibinin ortak açacağı ve birbirlerinden izin almadan çekemeyeceği ‘vadeli’ bir hesaba yatırılacak.







