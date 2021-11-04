Kirada kasım tarifesi! Tabloya bakın artışı görün

Yani bu ay 1.000 liralık kirada 170 liralık artış olacak. Bu oran, kira artışı için üst tavan. Kiracı ile mal sahibi bunun altında bir oran kararlaştırabilir. Ancak bunun üzerinde bir kira artışı yapılamaz.

KEYFİ ARTIŞ YAPILAMAZ

Sözleşmede belirlenen zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE’yi aşıyorsa, zam sözleşmede yazandan değil, TÜFE üzerinden yapılır. Ayrıca kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip ödeme yaparsa, mal sahibinin aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı bulunuyor. Son günlerde fahiş kira artışları gündeme gelmişti. Bu yasal düzenlemeyi bilmeyen ev sahibinin taleplerini kabul etti, bilen ise yasal oranda artış yaptı.

İŞYERLERİ İÇİN DE GEÇERLİ

İşyerlerinde de kira artışları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyordu. 1 Temmuz 2020’den itibaren, kira artışları 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre tespit ediliyor. Bu durumda işyerleri için kasımda geçerli olan artış oranı da yüzde 17.09 olacak.