Kirada kasım tarifesi! Tabloya bakın artışı görün
Yasaya göre; kira artışı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün 12 aylık ortalama TÜFE’nin yüzde 17.09 olduğunu açıkladı.
04 Kasım 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yani bu ay 1.000 liralık kirada 170 liralık artış olacak. Bu oran, kira artışı için üst tavan. Kiracı ile mal sahibi bunun altında bir oran kararlaştırabilir. Ancak bunun üzerinde bir kira artışı yapılamaz.
KEYFİ ARTIŞ YAPILAMAZ
Sözleşmede belirlenen zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE’yi aşıyorsa, zam sözleşmede yazandan değil, TÜFE üzerinden yapılır. Ayrıca kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip ödeme yaparsa, mal sahibinin aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı bulunuyor. Son günlerde fahiş kira artışları gündeme gelmişti. Bu yasal düzenlemeyi bilmeyen ev sahibinin taleplerini kabul etti, bilen ise yasal oranda artış yaptı.
İŞYERLERİ İÇİN DE GEÇERLİ
İşyerlerinde de kira artışları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyordu. 1 Temmuz 2020’den itibaren, kira artışları 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre tespit ediliyor. Bu durumda işyerleri için kasımda geçerli olan artış oranı da yüzde 17.09 olacak.