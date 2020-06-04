Kirada mayıs tarifesi

Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 12.10 oldu. Yani 1.000 liralık kirada 121 liralık bir artış olacak. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020’de geçilecek.

Bu tarihten sonra iş yerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.







