Türkiye Kiraladığı arabada silahla vurularak hayatını kaybetti

Kiraladığı arabada silahla vurularak hayatını kaybetti

Türkiye

Kiraladığı arabada silahla vurularak hayatını kaybetti

Samsun'da kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 39 yaşındaki Mustafa Yağbasan hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüpheliler polis tarafından aranıyor.

26 Ocak 2022, Çarşamba 10:36 Son Güncelleme:
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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hastanebaşı Mahallesi Eskişehir Sokak'ta meydana gelen olayda, kiraladığı otomobille seyir halinde olan Mustafa Yağbasan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 


Silah seslerini duyan ve Yağbasan'ı kanlar içinde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına 3 mermi isabet eden Yağbasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağbasan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


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