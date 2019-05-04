Kiralar en çok yüzde 19.39 artacak

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

İŞYERİNDE SON 1 YIL

Dün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.39 oldu. Buna göre; bu ay kontrat yenilenirse ev sahibi en fazla yüzde 19.39 oranında zam yapabilecek. Ev sahibi kira zammını bu tutarın üzerinde yapamaz. Sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına ise 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Şu aşamada mülk sahibinin talebi dikkate alınacak

NE KADAR ÖDEYECEK? (TL)

Mevcut Yeni

500 597

600 716

700 836

800 955

900 1075

1000 1194

1100 1313

1200 1433

1300 1552

1400 1671

1500 1791

1600 1910

1700 2030

1800 2149

1900 2268

2000 2388

2300 2746

2500 2985

2700 3224

3000 3582

4000 4776

5000 5970