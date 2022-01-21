Kiralık araçta kara liste fişlemesine önlem

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bir ihbar üzerine yaptığı incelemede araç kiralama sektöründe yapılan fişlemeyi ortaya çıkardı. Araç kiralama şirketlerinin araç kiralayanları fişlediğini ve oluşturdukları ‘kara liste’yi bir yazılımla tüm sektörlerle paylaştığı anlaşıldı. Bunun üzerine kurul, yaptığı çalışma sonunda araç kiralama sektörüyle ilgili önemli bir ilke kararı aldı.

ARALARINDA PAYLAŞIYORLAR

Dünkü Resmi Gazete’de duyurulan kurul kararına göre, araç kiralama sektöründe ‘kara liste’ yazılımlarına başvurulduğu anlaşıldı. Bu yazılımlara araç kiralayan gerçek kişilerin kişisel verileri işlenirken, işlenen veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzluklar ve araç kiralama firmasının yorumları yer alıyor. Bu yazılımları diğer araç kiralama firmaları da açabiliyor ve böylece araç kiralayan kişilerin kişisel verileri karşılıklı olarak paylaşılıyor.

İLKELERE AYKIRI

Kararda, “Bir araç kiralama firmasının işlediği kişisel verileri yazılım vasıtasıyla bilinmeyen sayıda firma ile paylaşmasının kanunun ‘hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma’, ‘belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme’, ‘amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma’ ilkelerine aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmektedir. Öte yandan, ihbara konu kara liste uygulamalarında firmalar, gerçek kişi müşterilerden kişisel verileri ilk elden toplayan veri sorumlularıdır” denildi.

İŞLEM YAPILACAK

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Hukuka aykırı bu gibi uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen kanunun 12’nci maddesinde düzenlenen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğine, söz konusu önlemleri almaksızın ve kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”